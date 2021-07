Paura nello spazio: Stazione Iss inclinata di 45 gradi!

PARIGI (Francia) - Momenti di tensione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per via di un malfunzionamento ai motori di un modulo. Attorno alle 18:30 (ora italiana) il modulo russo Nauka ha attraccato alla stazione 3, dopo circa 3 ore, i motori del medesimo si sono accessi in maniera incontrollata mettendo in rotazione l'intera stazione. Per contrastare la spinta sono stati attivati i propulsori di alcuni moduli a bordo col risultato finale, dopo quasi un'ora di sforzi, di un'inclinazione di 45 gradi con la situazione poi gradualmente tornata sotto controllo. Nessuna conseguenza per i 7 astronauti a bordo e neanche per la Iss, ora si apriranno le indagini per capire cosa è successo.