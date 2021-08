ROMA - Il Ministero della Salute ha rivelato i risultati delle ultime 24 ore in merito al contagio da Coronavirus in Italia: 5.321 nuovi casi. I decessi odierni sono 5. Il tasso di positività sale al 3,17% dopo il 2,4% di ieri. Si registrano un +16 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri nelle terapie intensive che contano un totale di 230 unità totali. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.954, 103 in più rispetto a ieri.