"Il pesce? Così e così". Risposta sbagliata e rissa. È successo a Caorle, i clienti sono rimasti delusi dalla cena di pesce e lo hanno fatto presente ai proprietari del ristorante al momento di pagare, scatenando il caos: sono stati accerchiati dal personale, spintonati e aggrediti dal cuoco. "Mi ha colpito con due pugni al volto, per fortuna sono intervenuti dei clienti, altrimenti non so come sarebbe finita", ha dichiarato l'uomo aggredito.