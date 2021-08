ROMA - Il Ministro della Salute Roberto Speranza, durante una riunione con i vertici delle Regioni, ha indicato in sette giorni il periodo di quarantena per i vaccinati che hanno avuto contatti stretti con persone positive al Coronavirus. Rimane di dieci giorni invece l'isolamento obbligatorio per coloro che non hanno ancora ricevuto il siero. Anche il Cts concorda con questo parere, secondo quanto appreso dall'Ansa.