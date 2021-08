Coronavirus in Italia: 6.599 nuovi casi e 24 morti in 24 ore

ROMA - Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nella giornata del 7 agosto, in base a 244.657 tamponi effettati, si sono registrati in Italia 6.599 nuovi contagi di Coronavirus. I deceduti sono 24. Gli attualmente positivi sono 104.685, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.449 (+40). Sono invece 101.959 le persone in isolamento domiciliare. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi (molecolari più antigenici rapidi) è al 2,7% (ieri era al 3,4%), mentre aumentano le terapie intensive (+9) e i ricoveri (+40).

I nuovi contagiati in Sicilia sono 789 (ieri erano stati 831) con 14.547 tamponi effettuati per un tasso di positività del 5,4%. Nove i decessi. Nel Lazio si registrano invece 762 nuovi casi positivi e 2 decessi, mentre in Lombardia i positivi sono stati 664 con un decesso registrato. In Toscana sono 734 i nuovi casi con due morti, mentre il Veneto continua nel suo buon andamento facendo registrare 564 casi e nessun nuovo decesso.

Il sottosegretario alla Salute Sileri è sicuro che i nuovi contagi presto si stabilizzeranno: “In questo momento abbiamo una vaccinazione che sta andando molto bene, un virus che è vero che ha numeri in salita, ma che credo si stabilizzeranno come accaduto nel Regno Unito, grazie alla vaccinazione e grazie al fatto che ogni ondata ha una durata abbastanza fissa di 50-60 giorni".