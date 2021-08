Covid, Bassetti: "Prepariamoci per ottobre, saliranno i ricoveri"

"Arriveremo a un picco di contagi estivi che, per fortuna, non porteranno a un sovraccarico assistenziale-ospedaliero importante", lo spiega l'infettivologo Matteo Bassetti a In Onda. "Dopo questa ondata estiva bisognerà vedere cosa succederà in autunno, ricordiamoci che noi dovremo essere pronti, vaccinati e forti per ottobre perché quella di questa estate è solo una palestra. Anche per il Green Pass, oggi facciamo un esercizio di come funziona. Le soddisfazioni che ci deve dare per non chiudere più sono nel prossimo autunno, quando la situazione dei contagi tornerà a crescere insieme ai ricoveri", prosegue e conclude, dando un quadro d'evoluzione possibile della pandemia nei prossimi mesi.