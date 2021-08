La Grecia è in fiamme: Evia nella morsa del fuoco

EVIA (Grecia) - L'isola di Evia, lontana dal continente solo poche centinaia di metri, sta vivendo momenti drammatici: il villaggio di Ellinika (nord dell'isola) è circondato dalle fiamme, mentre vigili del fuoco e residenti stanno cercando di salvare il salvabile. Lo riferisce il sito in.gr, che spiega come abitanti e turisti si sono radunati sulla spiaggia di Agios Nikolaos, aspettando di essere trasferiti via mare in un luogo sicuro. Le fiamme sono intanto arrivano nel piccolo centro di Vasilika, mentre un fronte di fuoco di 6 km sta bruciando una vasta pineta, avvicinandosi al villaggio di Gouves.