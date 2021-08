Coronavirus in Italia: 5.735 nuovi contagi e 11 morti in 24 ore

ROMA - Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati dell'8 agosto relativi alla diffusione della pandemia di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati effettuati 203.511 tamponi , che hanno rilevato 5.735 nuovi contagiati . I deceduti sono undici. Aumentano terapie intensive (+11) e ricoveri ordinari (+98). Il tasso di positività è al 2,8%. I ricoverati con sintomi sono 2.631 (+98). Sono invece 109.336 le persone in isolamento domiciliare.

In Sicilia si registrano oggi 822 casi: è ancora la Regione con più nuovi contagi. 665 in più invece in Toscana, dove si registrano due decessi. 661 nuovi casi in Emilia Romagna ( con nessun decesso) e 637 in Lombardia (dove si conta un morto). 587 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Veneto con nessun decesso. 554 nuovi casi positivi e 3 decessi invece nel Lazio.