Caldo e incendi, doppia allerta in Sardegna: attesi anche 44°

E' scattata l'allerta in Sardegna, per le temperature elevate e gli incendi. Da oggi, lunedì 9 e fino a venerdì 13 agosto, sull'isola si prevedono temperature massime oltre i 37 gradi e localmente ben oltre i 40°C. Previsioni che hanno spinto la Protezione Civile regionale a diramare un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che entrerà in vigore dalle 10 di oggi, fino alle 18 di venerdì 13 agosto.