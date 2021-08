Crisanti: "Il Green Pass non dà sicurezza, è una bufala"

Andrea Crisanti dice la sua sul Green Pass, entrato ufficialmente in vigore in tutta Italia da qualche giorno: "Si tratta di un incentivo per la vaccinazione, non è uno strumento di sanità pubblica - le parole del virologo a 'In Onda' su La 7 - è una bufala pazzesca dire che col Green Pass creiamo ambienti sicuri, serve ad indurre le persone a vaccinarsi. Il Green Pass è un incentivo , è la vaccinazione che aumenta la sicurezza non il Green Pass".

Crisanti sulla sicurezza dei vaccini

Sulla sicurezza dei vaccini Crisanti dice senza dubbi: "Non sappiamo quali sono gli effetti a lungo termine del siero contro il coronavirus così come non lo sapevamo degli altri vaccini. L’unica cosa è dirlo onestamente. Quando si ha qualche dubbio dire: questa cosa non la so. Le persone sono contente quando uno dice questa cosa, perché si sentono allo stesso livello e capiscono che chi fa ricerca, fa scienza e non fa parte dell'élite. Sono persone normali, sono persone che lavorano per il bene comune".