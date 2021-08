Covid, "Immunità di gregge impossibile con la Variante Delta": ecco perché

OXFORD (Inghilterra) - Non ha dubbi il direttore dell' Oxford Vaccine Group, Sir Andrew Pollard . A suo giudizio allo stato attuale è impossibile raggiungere l'immunità di gregge : "Questo virus non è il morbillo. Se il 95% delle persone è stato vaccinato contro il morbillo, il virus non può trasmettersi nella popolazione. Ma la variante Delta infetterà ancora le persone che sono state vaccinate".

Immunità di gregge inattuabile

Lo scienziato ha proseguito: "E questo significa che chiunque non sia ancora vaccinato a un certo punto incontrerà il virus e non abbiamo nulla che possa fermare completamente quella trasmissione". Per questo motivo diventa inattuabile il conseguimento dell'immunità di gregge. Questa infatti si basa sul fatto che la grande maggioranza di una popolazione che ottiene l'immunità fornisca, a sua volta, una protezione indiretta da una malattia infettiva per i non vaccinati e per coloro che non sono mai stati infettati in precedenza. E con la variante Delta, questo concetto viene a decadere.