Cina, malata di Covid partorisce tre gemelli

RUILI (Cina) - Un caso unico, mai capitato prima. In Cina una donna di 29 anni affetta da coronavirus ha partorito tre gemelli nel reparto di quarantena di un ospedale della città di Ruili, nel sud-ovest del Paese. La Commissione Sanitaria Provinciale dello Yunnan ha comunicato l'evento, spiegando che i neonati sono risultati negativi ai primi test molecolari su campioni prelevati dal liquido amniotico. La giovane era risultata positiva dopo 28 settimane di gravidanza ed era stata ricoverata il 9 luglio nella provincia dello Yunnan. Ieri, i medici hanno eseguito il taglio cesareo.

Duan Jiang, pediatra del First Affiliated Hospital della Kunming Medical University e membro dell'equipe di medici, ha spiegato: "I bambini sono in condizioni stabili e vengono accuditi in terapia intensiva". Bai Song, vice direttore della Commissione Sanitaria Provinciale dello Yunnan, ha poi aggiunto: "La nostra precedente esperienza ha dimostrato che le condizioni delle pazienti affette da Covid-19 nel terzo trimestre di gravidanza sono molto complicate, specialmente se sono state contagiate dalla variante Delta. Quindi è urgente assicurare che la madre e i bambini ricevano cure tempestive, accurate ed efficaci".