Vigevano, uccide la compagna da ubriaco e si costituisce il giorno dopo

VIGEVANO - Marco De Frenza, pregiudicato di 59 anni a Vigevano (Pavia), si è costituito alla polizia dopo aver ucciso in casa la compagna Marylin Pera di 39 anni tagliandole la gola con un coltello da cucina. L'uomo è rimasto in casa per più di 24 ore dopo l'omicidio, in condizioni di lucidità intermittente e con il cadavere riverso in una pozza di sangue nel bagno. L'uomo ha poi deciso di costituirsi ed è ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Si trova ora nel carcere di Pavia, in attesa dell'interrogatorio di convalida del gip. Davanti alla polizia l'uomo ha ammesso quel che aveva fatto senza trovare scuse, precisando anche di essere ubriaco nel momento del delito. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio causato dal fatto che la donna, con cui aveva intrapreso una relazione da due settimane appena, voleva andarsene per tornare dall'ex marito, dal quale era separata, per il timore di perdere l'affidamento del figlio ancora piccolo.