Onu: "Afghanistan verso la catastrofe, servono aiuti adesso"

L'Afghanistan rischia una "catastrofe assoluta": è pronto a giurarlo Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale per l'Afghanistan del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. "Una situazione già orrenda diventerà solo una catastrofe assoluta, un completo disastro umanitario", ha dichiarato. "Dobbiamo portare rifornimenti nel Paese, non solo in termini di cibo, ma anche di forniture mediche, di rifugi. Abbiamo bisogno di soldi e ne abbiamo bisogno ora. Se tarderemo per le prossime sei o sette settimane, inizierà a diventare troppo tardi. La gente non ha niente. Dobbiamo portare il cibo adesso e portarlo alle comunità delle province, prima che le strade siano bloccate dalla neve", ha aggiunto. "Come hanno osservato tutti in tutto il mondo, c'è stata l'escalation del conflitto negli ultimi due mesi: oltre 500.000 persone sfollate, 250.000 delle quali da maggio", e "ciò che è urgente ora è una qualche forma di cessate il fuoco che consenta un massiccio aumento della risposta umanitaria. L'imperativo umanitario non può andare perduto", ha concluso.