Rt nazionale scende a 1,01: nessuna regione a rischio alto

Secondo la bozza del monitoraggio settimanale dell' Istituto superiore di sanità si registra un lieve aumento per l’incidenza nazionale, con 77 casi ogni 100 mila abitanti per il periodo 20-26 agosto, rispetto ai 74 casi di 7 giorni prima. In calo, anche se di poco, l’indice di trasmissibilità: il valore Rt passa da 1,1 della scorsa settimana a 1.01 di quest’ultima. L'ulteriore ribasso conferma una tendenza che si osserva già da alcune settimane. A quanto risulta dal documento, infatti, ci sono 10 Regioni a rischio moderato: si tratta di Abruzzo , Basilicata , Calabria , Campania , Liguria , Piemonte , Trento , Puglia , Sicilia , Valle d'Aosta . Le altre 11 Regioni sono invece classificate a rischio basso. Nessuna Regione italiana risulta al momento a rischio alto.

La variante Delta

Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed è associata ad un aumento di nuovi casi anche in quei paesi che hanno alta copertura vaccinale. Secondo il rapporto infatti, la circolazione della variante Delta ha ormai preso piede in Italia e una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per combatterla. Pertanto, sottolinea l'Istituto superiore di sanità, "è opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale".