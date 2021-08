Ferrero va a cena con la sindaca Raggi a Roma: ecco le foto

ROMA - Cena a Roma, in un ristorante dello storico rione di Testaccio, tra la sindaca della Città Eterna, Virginia Raggi, e il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, romano purosangue. L'incontro è servito per parlare di un progetto di sport di base per giovani e si è chiuso con un endorsement di Ferrero per la Raggi in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre a Roma: "Abbiamo una sindaca che ha amministrato bene per cinque anni - le parole del presidente del club blucerchiato - c'è un lockdown per lo sport e ci sono tanti bambini che hanno bisogno di fare sport. Quindi sono con la sindaca perché ha un bel progetto". "In questi anni abbiamo lavorato tantissimo sulle palestre scolastiche e sui centri sportivi comunali - le parole della Raggi -Si comincia con lo sport di base e si arriva a grandi risultati olimpici, abbiamo messo a disposizione i parchi e le ville di rima capitale completamene a costo zero e adesso si continua ad andare avanti in questa direzione".