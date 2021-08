Pablo, cane coraggioso: 380 km per tornare a casa

380 km per tornare a casa dopo essersi smarrito. E' la storia di Pablo, un jagdterrier di 2 anni, protagonista di una vicenda incredibile. Pablo si era perso la scorsa settimana vicino Savoia ed è tornato a casa a Gard, nella Francia meridionale. Catherine e Roger, lo avevano portato con loro in camper, per una vacanza. Il 19 agosto si erano fermati a Saint-Martin-de-Belleville, in Savoia. Pablo, dopo essere uscito per una passeggiata, non era tornato indietro. Catherine e Roger hanno iniziato subito le ricerche. "Abbiamo aspettato per ore. Lo abbiamo cercato senza successo per tutta la notte", ha raccontato la donna.