BARCELLONA - Il murales dedicato a Raffaella Carrà a Barcellona è stato rovinato dai vandali con scritte omofobe. L'opera di Salvatore Benintende, famoso street artist, realizzata dopo la morte della celebre conduttrice e artista italiana, era stata realizzata su uno sfondo per metà viola e per metà arcobaleno con la didascalia: “Una vita è una vita quando hai la libertà.”. La Carrà è sempre stata considerata una icona del mondo Lgbtq, motivo per il quale questo sfregio ha creato tanto clamore.