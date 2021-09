Arriva la dieta per il rientro dalle vacanze: i dettagli

ROMA - Le vacanze sono finite ed è tornato il momento di rituffarsi nel lavoro e per non crollare in quello che in gergo viene definito "Blues da rientro" è stata ideata una dieta speciale. Tornare in forma e ritrovare il buonumore si può con una dieta speciale dove è possibile perdere 4 chili in soli 7 giorni. La chiave di questa alimentazione è quella si sfruttare la vitamina D e la Serotonina con quest'ultima soprannominata anche "ormone della felicità".