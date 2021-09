Protocollo “London Bridge": cosa succede se muore la Regina Elisabetta

LONDRA (Inghilterra) - Cosa succederebbe se la Regina Elisabetta dovesse venire a mancare? Il portale politico.eu ha svelato i dettagli del protocollo in caso della morte della sovrana inglese, un protocollo chiamato "London Brindge". La prima operazione in assoluto è la frase in codice che il primo ministro in carica riceverà ossia "London Bridge is down" facendo riferimento alla famosa filastrocca inglese. Association Press avrà il pesante incarico del comunicato seguito poi da un totale black-out dei social network. Il sito ufficiale del governo britannico (gov.uk) pubblicherà soltanto sviluppi urgenti e non sarà permesso alcun retweet previo consenso del responsabile delle comunicazioni.