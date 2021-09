Iss, forte protezione nei vaccinati: -96% rischi intensive e morti

Il rischio di infezione da Sars-Cov-2 è nettamente più ridotto nelle persone che hanno completato il ciclo vaccinale, rispetto ai non vaccinati. I dati aggiornati all'8 settembre sulla protezione e l'efficacia vaccinale, pubblicato nel report esteso dell' Istituto Superiore di Sanità diffuso oggi, evidenziano questa differenza: 77% per la diagnosi, 93% per l'ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi.

Vaccinati: calano terapie intensive e decessi

Il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni per i non vaccinati è di circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo: 219,1 rispetto a 24,5 ricoveri per 100.000 abitanti. E' di tredici volte più basso il tasso di ricovero in terapia intensiva dei vaccinati, fra gli over 80 negli ultimi 30 giorni: 1,1 contro i 14,8 dei non vaccinati per 100.000 abitanti. Il tasso dei decessi è quindici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (76,2 contro il 5,0 per 100.000 abitanti).