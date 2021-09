Rave party in corso nel Torinese. Iniziata fase di deflusso

TORINO - Un rave party è in corso in una zona boschiva compresa fra i comuni di Reano, Villarbasse e Rivoli, nel Torinese. Si sta svolgendo una riunione tecnica di coordinamento in prefettura all'esito della quale si procederà allo sgombero dell'area. Lo confermano fonti della questura di Torino. Le forze dell'ordine stanno allontanando e identificando le persone presenti e stanno bloccando ulteriori arrivi. Allo stato, è iniziata la fase di deflusso e risultano presenti un centinaio di persone e circa 30 auto.