Giorgetti: "In discussione l'estensione del green pass a tutti i lavoratori"

ASSISI - "È in discussione l'estensione del green pass a tutti i lavoratori, per l'esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Un solo contagiato rischia di far chiudere tutta un azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro.". È l'annuncio del ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine di un incontro con gli imprenditori umbri ad Assisi. Sulle prossime riforme per le aziende ha aggiunto: "Da parte del Governo c'è un intenso lavoro per dare risposte concrete agli imprenditori e stiamo lavorando anche sul fronte della defiscalizzazione, con il ministro Brunetta che è molto impegnato su questo. Nei prossimi giorni pproveremo la delega fiscale e questo vuol dire che il Governo procede a passo spedito nella stagione delle riforme. Ci vorrà un po' di tempo, ma la determinazione c'è tutta.".