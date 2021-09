Processo Zaki: rischia una pena di 5 anni in carcere

MANSURA (Egitto) - Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto dal febbraio del 2020, sta scontando 19 mesi di custodia preventiva per questioni politiche e martedì 15 settembre sarà un giorno fondamentale. Infatti a Mansura (città Natale di Zaki), circa 130 chilometri dal Cairo, si terrà il processo come annunciato da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e da altre Ong secondo le quali l’accusa contro Zaki riguarda un articolo pubblicato nel 2019 sul giornale Daraj dove lo studente criticava fortemente il governo egiziano per il trattamento riservato alla comunità cristiana copta.