Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre

Il 15 ottobre prossimo la data in cui potrebbe scattare l'obbligo del Green Pass per i lavoratori pubblici e privati. È quanto dovrebbe prevedere il dl di estensione del Green pass che approderà in Cdm oggi pomeriggio, secondo quanto si apprende al termine della cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capi delegazione dei partiti che sostengono il Governo. I tamponi saranno gratis solo per chi non può fare vaccino. Prezzi calmierati fino al 31 dicembre: in particolare il costo dovrebbe essere di 8 euro per gli under 18 e di 15 per tutti gli altri.