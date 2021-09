Green Pass obbligatorio per chi lavora nel privato

No Green Pass, no party. Potrebbe essere questo lo slogan attraverso il quale annunciare la notizia dell'obbligo per i lavoratori del settore privato. Fonti del Governo, infatti, hanno spiegato che tutti coloro i quali operano nel campo privato avranno bisogno di possedere ed esibire il certificato verde per continuare a lavorare. Una misura che si estende dunque anche ai collaboratori familiari. La norma, infatti, dispone che "chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde".