Terza dose, Bassetti: "Dal 2022 vaccinazione più individualizzata"

Mentre si continua a discutere sulla terza dose, se farla, quando, a quali soggetti, Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un messaggio annunciando la pubblicazione dei risultati su uno studio effettuato in Israele: "Sono stati pubblicati sul 'New England' i risultati della cosiddetta terza dose fatta con il vaccino BNT162b2 (Pfizer) definita come booster fatta in Israele sui cittadini maggiori di 60 anni. Dopo 12 giorni, la terza dose riporta il vaccino al 95% di efficacia sulla variante Delta, come si otteneva inizialmente sulla variante alfa. Credo che al momento la terza dose sia utile per soggetti più fragili e per chi ha più di 80 anni. Dal 2022 si dovrà passare da una vaccinazione di massa ad una vaccinazione più individualizzata. Ogni individuo è diverso da un altro,anche per quel che riguarda la risposta al vaccino e la necessità o meno di effettuare la terza dose".