Addio a Sarah Dash, cantante dei Labelle: mistero sulla morte

"Un'anima straordinariamente talentuosa, bella e amorevole che ha benedetto la mia vita e quella di tanti altri". Così Patti LaBelle ricorda Sarah Dash, sua collega e amica nel gruppo Labelle e cantante celebre di "Lady Maramalde" del 1974 morta all'età di 76 anni. Sono ancora sconosciute la cause del decesso, ma la cantante non stava bene da giorni. Su Instagram il ricordo della LaBelle: "Siamo appena state sul palco assieme sabato ed è stato un momento così potente e speciale! Potevo sempre contare su di lei per coprirmi le spalle! Ecco chi era Sarah... Un'amica leale e una voce per coloro che non ne avevano una. Ci ha davvero donato tantissimo servendo sempre, condividendo sempre il suo talento e il suo tempo. Ho il cuore spezzato, come so che lo hanno i suoi cari e i suoi fan. Ma so che lo spirito di Sarah e tutto ciò che ha dato al mondo sopravvivono!".