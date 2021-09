Lo studio: “Il Covid potrebbe scatenare la sindrome di Guillain-Barré”

Lo studio arriva dall’Università di Oxford ed è stato pubblicato sulla rivista Brain. Ammalarsi di Covid potrebbe dare l'innesco, anche se in rari casi, alla sindrome di Guillain-Barrè , malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca i nervi, causando danni muscolari e a volte anche paralisi. Spesso questa sindrome viene infatti causata da un'infezione acuta batterica o virale. Dall'inizio della pandemia, i medici hanno riportato oltre 90 casi di diagnosi di Guillain-Barré in seguito ad un'infezione da SarsCov2, anche se non è ancora del tutto chiaro se il Covid-19 sia stato il fattore scatenante o si sia trattato di una coincidenza temporale.

Lo studio dell’Università di Oxford

I ricercatori hanno studiato pazienti ammalatisi tra il 30 gennaio e 30 maggio 2020. In questo lasso di tempo ne sono stati aggiunti altri 49 allo studio, provenienti da Cina, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Olanda, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Si è così visto che il 22% dei pazienti con questa sindrome aveva avuto una precedente infezione da Covid. Si tratta tutte di persone con più di 50 anni d'età, che spesso (65%) hanno riportato una paralisi al viso e una forma di demielinizzazione (cioè un'alterazione del rivestimento che avvolge buona parte delle fibre nervose del sistema nervoso centrale e periferico). Al ricovero in ospedale, il 73% dei pazienti con Guillain-Barré e Covid aveva un aumento dei marcatori infiammatori. Tuttavia, sottolineano i ricercatori, non sono stati trovati più casi di Guillain-Barré nei primi 4 mesi di pandemia rispetto agli anni precedenti. Il che suggerirebbe che l'associazione tra Covid e Guillain-Barré non sia probabile, ma che a volte l'infezione da SarsCov2 possa portare allo sviluppo di questa sindrome. "Il nostro studio - commenta Bart Jacobs, uno dei ricercatori - dimostra che il Covid può precedere lo sviluppo della sindrome di Guillain-Barré in rari casi, ma l'esistenza di una reale associazione o nesso causale ancora deve essere stabilita".