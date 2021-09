Bruganelli e la malattia della figlia: "Bonolis mi ha dato la forza"

Divorzio Ricciarelli-Baudo: "Non parlavano più"

Gf Vip, polemiche per Goria: troppe "avance" ad Ainette Stephens

Bruganelli e la malattia della figlia: "Paolo mi ha dato la forza"

Sonia Bruganelli ha parlato della malattia della figlia Silvia: appena nata la piccola soffriva di una cardiopatia grave ed è stata operata subito dopo il parto. A causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, Silvia ha riportato dei danni permanenti e la sua giovane vita è fatta di conquiste quotidiane. A tal proposito Sonia Bruganelli si è lasciata andare ad un’intima confessione a Verissimo, senza paura di mostrare le proprie fragilità: “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme. Ora quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso”.