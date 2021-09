Amnesty International: "Zaki sia rilasciato subito senza condizioni"

Agnes Callamard, segretaria generale di Amnesty International , ha registrato un video di solidarietà per Patrick Zaki . Lo fa sapere la pagina Facebook 'Patrick Libero' scrivendo che la dirigente dell'organizzazione per la difesa dei diritti umani "nel video condanna il prolungato periodo di detenzione e il rinvio a giudizio per le accuse di diffusione di notizie false, basate su un articolo di opinione che Patrick ha scritto condividendo la sua esperienza come parte della minoranza cristiana in Egitto".

Martedì nuova udienza del processo a Zaki

La registrazione è arrivata oggi, quattro giorni prima della seconda udienza del processo a Zaki in Egitto, prevista per martedì 28 settembre. "La ringraziamo per il suo sostegno e uniamo le nostre voci alla sua per chiedere il rilascio immediato e incondizionato di Patrick", scrivono gli attivisti, che sostengono lo studente egiziano dell'Università di Bologna in custodia cautelare in carcere da quasi 20 mesi.