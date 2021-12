Scossa a Bergamo: verifica Lega A, Atalanta-Roma ok

BERGAMO - Una forte scossa di terremoto ha colpito la bergamasca ed è stata avvertita anche a Milano. Il tutto è accaduto poco dopo le ore 11.30. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha raggiunto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 gradi. Il suo epicentro era nella zona a ovest di Bergamo. La forte scossa di terremoto è stata infatti avvertita distintamente in tutta la provincia, fino a Milano. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano, la scossa non avrebbe provocato particolari danni. In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo più forte nel Vimercatese. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori.