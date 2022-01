Mattarella confermato Presidente della Repubblica

ROMA - Sarà ancora Sergio Mattarella il Presidente della Repubblica. Il capo dello Stato uscente ha raggiunto il quorum per l'elezione all'ottavo scrutinio, dopo giorni di trattative tra le forze politiche: in attesa dell'ufficialità del voto, Mattarella ha ricevuto 759 preferenze. Nelle precedenti sette votazioni nessuno aveva raggiunto il quorum necessario per essere eletto. Tra ieri e oggi c'è stata la svolta, con i partiti che hanno raggiunto l'accordo per rieleggere Mattarella, che inizia così il suo secondo mandato al Quirinale dopo l'elezione nel 2015. "Se serve ci sono", la sostanza della risposta che il capo dello Stato ha dato ai capigruppo della maggioranza che oggi si sono recati al Quirinale per chiedergli la disponibilità alla rielezione. Dall'urna è poi arrivata la conferma dell'intesa: al momento in cui Mattarella ha superato il quorum dei 505 voti, lo spoglio si è fermato a causa del lungo applauso che è partito tra i parlamentari.