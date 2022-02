"Un mix di antivirali annienta più varianti di Covid": l'incredibile studio

HARRISBURG (Stati Uniti) - La combinazione di due antivirali (brequniar insieme a remdesivir o a molnupiravir) è risultata efficace ad inibire diverse varianti di SARS-CoV-2 tra cui anche Delta: lo rivela uno studio appena pubblicato sula rivista Nature e condotto su cellule umane in provetta e su topolini infettati con Coronavirus. Condotto presso l'Università della Pennsylvania, lo studio mostra una potente azione sinergica del mix di farmaci, in grado di annientare il virus e quindi potenzialmente di fermare il processo infettivo. Secondo Sara Cherry, che ha condotto lo studio, ci sono tutte le premesse per arrivare a una terapia efficace contro diverse varianti di Covid e altre nuove varianti che potrebbero comparire in futuro e magari 'bucare i vaccini' oggi in uso: "Non solo - spiega -, la combinazione di due farmaci è un processo consolidato che riesce a prevenire l'insorgenza di resistenze farmacologiche", quindi metterebbe al sicuro l'efficacia nel tempo dei singoli antivirali.