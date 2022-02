Torino, riaprono le discoteche: "Speriamo sia l'ultimo blocco"

TORINO - Green pass e mascherina obbligatoria ovunque, ad eccezione che sulla pista da ballo e al bancone per le consumazioni, con queste regole l e discoteche si apprestano a riaprire . Tutti in fila a mezzanotte in punto per tornare a ballare dopo lo stop di oltre un mese a causa del Covid. Nel torinese hanno anticipato i tempi di un giorno (rispetto alla maggior parte dei locali d'Italia che lo faranno questa sera), quasi tutte le discoteche del capoluogo piemontese sono pronte a riaprire nel weekend, dal Vogue al Blackmoon al Milk , il locale in voga tra quattordicenni e sedicenni.

Di Gennaro: "Una grande emozione"

Fabio Di Gennaro, uno dei soci del Pick Up, storica sala da ballo di via Barge, ha commentato così il ritorno all'attività dopo la lunga serrata: "C'è tanta voglia di tornare a lavorare, di divertirci e di far divertire, una grande emozione per chi del divertimento notturno ha fatto il proprio mestiere, ma anche per chi, giovani e meno giovani, ha dovuto rinunciare a scendere in pista - aggiunge - è andato tutto benissimo, speriamo che questo sia stato l'ultimo blocco. Siamo molto stanchi, soprattutto dal punto di vista psicologico, e dal punto di vista economico le difficoltà sono davvero tante. L'ultima chiusura, a pochi giorni dal Natale e dal Capodanno, è stata una vera mannaia. Speriamo che adesso il Covid ci lasci in pace: siamo tutti vaccinati ed essere ottimista è doveroso. C'é voglia di normalità, della vita di prima che forse, adesso, avrà un sapore ancora più buono".