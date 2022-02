Notte di follia a Milano: cinque accoltellamenti tra giovani

Sabato notte di follia a Milano. Si sono verificati in poco meno di quattro ore cinque accoltellamenti tra giovani. Le aggressioni sono avvenute nella zona di Garibaldi, tra Gae Aulenti, piazza Duca d'Aosta e Corso Como. Il personale del 118 è intervenuto per gli incidenti, avvenuti tra l’1.33 alle 5.25. Tutte le persone soccorse presentavano ferite di arma da taglio e avevano un’età tra 18, 19, 20 e 33 anni. A riportare la ferita più grave è stato un giovane italiano di 21 anni, accoltellato a una coscia da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana per futili motivi, in via Gae Aulenti. Il giovane è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita. Quando la polizia è arrivata sul posto, gli aggressori si erano già allontanati. I Carabinieri sono intervenuti anche in Corso Como, attorno alle 4 del mattino, dopo l’accoltellamento di un italiano di 19 anni. Anche in questo caso, i delinquenti si erano già dileguati.