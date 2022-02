Shevchenko in campo per l'Ucraina: la manifestazione in piazza a Londra

Anche Andriy Shevchenko scende in campo per l'Ucraina. L'ex campione del Milan è stato immortalato a Londra, nella centralissima Trafalgar Square, dove ha partecipato alla manifestazione a favore del Paese, sotto attacco russo da ormai quattro giorni. "Stop alla guerra in Ucraina. Gloria all'Ucraina", ha scritto Sheva nella didascalia all'appassionato e commovente post Instagram. Nelle foto pubblicate anche sui social l'ex ct della nazionale ucraina è ritratto in piazza insieme ai suoi figli con la bandiera gialla e blu stretta sulle spalle e la scritta "No War". "Non dimenticheremo, non perdoneremo", recita un altro cartello mostrato a favore di telecamera.