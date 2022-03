Draghi agli italiani in Ucraina: "Lasciate il paese quando non c'è coprifuoco"

ROMA - Mario Draghi è intervenuto in Senato per le comunicazioni all'Assemblea sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina rivolgendo un appello ai cittadini italiani presenti in Ucraina. Sono circa 2.300 di cui oltre 1.600 residenti le persone interessare alle quali il primo ministro si è rivolto: "Dal 12 febbraio la Farnesina ha raccomandato agli italiani presenti nel Paese di lasciare l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili. A partire dal 24 febbraio, in seguito agli attacchi da parte russa, l'avviso è stato modificato. Ai connazionali ancora presenti nella capitale ucraina e dintorni abbiamo raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare la città, negli orari in cui non c'è il coprifuoco - aggiunge - In queste ore non vige il coprifuoco, ma la situazione potrebbe cambiare in conseguenza dell'andamento delle operazioni militari. Raccomandiamo la massima cautela".