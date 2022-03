Germania, sequestrato yatch da 600 milioni all'oligarca Usmanov

AMBURGO (Germania) - Il nome del celebre yatch è "Dilbar" ed è stato acquistato dall'oligarca russo Alisher Usmanov nel 2016 per la "modica cifra" di 600 milioni di dollari. Un gioiellino di 156 metri, con un equipaggio di quasi un centinaio di uomini, per un totale di 12 suite in grado di ospitare 24 passeggeri, che è appena stato sequestrato al miliardario, considerato uno degli uomini più vicini a Putin.