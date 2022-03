Ucraina, Lavrov: "È l'Occidente ad avere in testa una guerra nucleare"

TORINO - "Sono i politici occidentali che hanno sempre nella testa la guerra nucleare". A parlare in conferenza stampa è Sergey Lavrov: "La Nato non ha mostrato la disponibilità di parlare con rispetto reciproco e a livello egualitario" ha detto il ministro degli Esteri della Russia, secondo cui le dichiarazioni firmate negli anni passati dalla Nato e dai leader russi, "affermavano che nessuno avrebbe rafforzato la propria sicurezza ledendo quella degli altri. E che nessuno nello spazio dell'Osce avrebbe potuto pretendere di dominare. Ma questo non viene applicato. Vogliono in modo testardo mantenere la propria predominanza in qualunque sfera e mostrare a tutti che proprio la Nato detta l'ordine in Europa". In una dichiarazione citata dalla Tass il ministro di Putin ha affermato anche che "Washington domina l'Europa come Napoleone o Hitler hanno fatto in passato", aggungendo che "una soluzione in Ucraina si troverà" e confermando che i colloqui tra le delegazione russa e quella ucraina si svolgeranno oggi: "Siamo pronti al dialogo. Sono sicuro che l'isteria diminuirà e che l'Occidente supererà la sua frenesia". Rispondendo poi alle domande dei giornalisti sull'invasione dell'Ucraina, Lavrov ha detto che "qualunque vita umana ha valore immenso e qualunque azione militare comporta vittime, anche nostri concittadini, militari che partecipano all'operazione militare. I soldati - ha specificato il ministro di Putin - hanno ordine di usare solo armi ad alta precisione e colpire solo infrastrutture militari, anche le caserme dove ci sono militari dentro non vanno attaccate. Non effettuano questi attacchi".