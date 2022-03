Ucraina, la centrale nucleare di Zaporizhzhia in sicurezza dopo l'attacco russo

Si temeva una nuova Chernobyl eppure, con il passare delle ore, aumenta l'ottimismo dopo il bombardamento russo alla centrale nucleare a sei reattori di Zaporizhia, situata nel sud dell'Ucraina e la più grande d'Europa. Dopo che i vigili del fuoco hanno domato le fiamme intorno alle 7.20, è iniziata una lunga analisi circa le emissioni e, secondo quanto affermato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), "al momento non si registrano cambiamenti nei livelli di radiazioni nell'impianto". L'Aiea ha comunque messo in allerta il suo Centro per le emergenze in modalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Bombarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia: nessuna vittima

La centrale, finita sotto il controllo dei russi, come sottolineato dall'Aiea, non riporta importanti danni strutturali. Anche il segretario all'Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha detto che "non sono state rilevati alti livelli di radiazioni vicino alla struttura". Su Twitter il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, dopo l'attacco, si era detto "profondamente preoccupato per la situazione nell'impianto nucleare di Zaporizhzhia". Grossi, dopo aver parlato con il primo ministro ucraino Denys Shmygal, ha ribadito che l'Aiea sta monitorando da vicino la situazione nella centrale ed è in contatto con il regolatore nucleare ucraino. "Chiedo a tutte le parti di evitare azioni che possano mettere in pericolo la sicurezza del programma nucleare", ha scritto Grossi su Twitter. Per fortuna, stando a una nota diramata dallo Stato maggiore dell'esercito ucraino, non ci sarebbero vittima. Una notizia confortante dopo il grande spavento iniziale.