Ikea dice no alla guerra: chiusure in Russia e Bielorussia

Ikea dice no alla guerra e chiude i 17 negozi e i tre centri di produzione tra Russia e Bielorussia. L'azienda svedese ha preso questa decisione dopo l'attacco di Putin all'Ucraina. In una nota congiunta Inter Ikea e Ingka Group, infatti, si sottolinea che "la guerra ha un enorme impatto umano e provoca gravi interruzioni della catena di approvvigionamento e delle condizioni commerciali. Per questo motivo i gruppi aziendali hanno deciso di sospendere temporaneamente le operazioni Ikea in Russia". Stop dunque all'approvviggionamento, con i cittadini che per questo motivo hanno letteralmente preso d'assalto i negozi. A rischio 15mila dipendenti.