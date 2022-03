“Russi non rispettano tregua”, Mariupol rinvia evacuazione civili

“Visto che la parte russa non ha rispettato la tregua e ha continuato a bombardare sia Mariupol che i suoi dintorni, per motivi di sicurezza l'evacuazione della popolazione è posticipata", si legge nella nota del Comune della cittadina ucraina in cui si chiede "a tutti i residenti di Mariupol di disperdersi e di recarsi presso i rifugi”. Stamattina, Mosca aveva dato una tregua a partire dalle ore 10 locali per permettere a donne, bambini e anziani di allontanarsi dalle zone del conflitto. Stando alle parole del vicesindaco di Mariupol Serhiy Orlov, sembra proprio non sia così. "I russi continuano a bombardarci e a usare l'artiglieria. È pazzesco", ha detto alla Bbc il vicesindaco. ”Non c'è cessate il fuoco a Mariupol e non c'è cessate il fuoco lungo tutto il percorso. I nostri civili sono pronti a fuggire ma non possono scappare sotto i bombardamenti".