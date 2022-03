Lavrov contro l’Ucraina: “Impedisce corridoi umanitari”

Il terreno di scontro odierno sul fronte russo-ucraino è quello dei corridoi umanitari. Stamattina Mosca aveva annunciato una momentanea tregua per permettere ai civili di allontanarsi dalle zone del conflitto militare. Tuttavia, i russi starebbero continuando a bombardare la città di Mariupol, come denunciato dalle autorità municipali. Secondo il Ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, invece, sarebbero gli stessi ucraini a ostacolare i corridoi umanitari. "Ci aspettiamo che l'accordo sui corridoi umanitari venga applicato e i che ai civili venga consentito di lasciare l'Ucraina", ha detto Larov, come riferiscono le agenzie russe. I militari russi, "hanno fatto tutto il possibile per rendere possibili corridoi umanitari in Ucraina", ha aggiunto. "Vi sono notizie secondo cui le autorità di Mariupol non stanno consentendo ai civili di usare i corridoi umanitari”.