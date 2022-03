Ucraina, Mattarella alla messa di Santa Sofia: "Faremo tutto quello che si può"

ROMA - Preghiere contro la guerra nella Basilica di Santa Sofia, chiesa ucraina di Roma, dove si è recato Sergio Mattarella per partecipare alla messa celebrata sul sagrato. "Faremo tutto quello che si può" ha detto il Presidente della Repubblica a Don Marco Yaroslav Semehen, il sacerdote e presidente dell'Associazione religiosa 'Santa Sofia' per i cattolici ucraini. Dopo aver visitato la chiesa il capo dello Stato ha ricevuto in regalo da una bambina una bandiera ucraina, che ha preso e tenuto in mano durante l'incontro con alcuni fedeli e volontari che stanno raccogliendo aiuti per la popolazione dell'Ucraina, dove intanto continuano gli scontri con l'esercito della Russia.