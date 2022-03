McDonald's cede alle critiche: chiuderà gli 850 fast food in Russia

NEW YORK (Stati Uniti) - McDonald's cede alle critiche e chiuderà temporaneamente tutti i suoi 850 fast food in Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del Paese. Il gigante degli hamburger ha detto che continuerà a pagare i suoi 62.000 dipendenti in Russia "che hanno messo il loro cuore e la loro anima nel nostro marchio McDonald's", ma in una lettera aperta ai dipendenti il presidente e ceo di McDonald's Chris Kempckinski ha affermato che la chiusura per ora è la cosa giusta da fare. "I nostri valori significano che non possiamo ignorare l'inutile sofferenza umana in Ucraina", ha affermato Kempczinski, spiegando che è impossibile sapere quando l'azienda sarà in grado di riaprire. McDonald's ha anche temporaneamente chiuso 100 fast food in Ucraina e continua a pagare i dipendenti. La pressione è aumentata affinché McDonald's e altre società come Coca-Cola e PepsiCo rimaste in Russia si ritirassero. Molte hanno cessato le attività nel Paese per protestare contro l'invasione dell'Ucraina.