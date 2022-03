Missile supersonico lanciato dall'India sul Pakistan: "Un incidente"

NEW DELHI (INDIA) - "Un errore". Così l'India ha spiegato il lancio di un missile supersonico che ha colpito alcuni edifici in Pakistan, causando danni senza fortunatamente provocare alcuna vittima. Il ministero degli Esteri indiano, in un comunicato, ha ammesso oggi che il missile partito dall'India è penetrato per 124 km in territorio pachistano, il 9 marzo. Delhi ha detto che si è trattato di un incidente, ha espresso dispiacere per l'accaduto e ha istituito una commissione ad alto livello per investigare sull'incidente. Un comunicato del ministero della Difesa afferma che "il lancio del missile si deve a un malfunzionamento tecnico durante operazioni di manutenzione di routine. L'incidente è profondamente spiacevole, siamo sollevati dall'apprendere che non ci sono state perdite di vite umane".