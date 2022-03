Ucraina, il ministro della Difesa: "Per la Russia più perdite che in Afghanistan"

La richiesta di armi e della 'no fly zone'

Poi l'appello per ricevere ulteriori armi: "Molti Paesi ci stanno aiutando a difenderci - ha aggiunto Reznikov -, ma alcuni ci stanno sostenendo solo a parole e impediscono alle loro società private di fornirci le armi. Questa è la verità. I veri amici si riconoscono in queste circostanze. La Russia non vincerà, vinceremo noi, ma il prezzo che il popolo ucraino sta pagando è immenso. Vogliono vedere il terrore, ma noi il terrore non glielo mostreremo e incoraggiamo anche voi a non avere paura. La Russia può essere fermata ma abbiamo bisogno di assistenza. Vi siamo molto grati per i 500 milioni di euro di aiuti militari, ma abbiamo ancora bisogno di armi occidentali e di ogni altro mezzo per lottare contro i russi. Con il vostro aiuto possiamo acquisire aerei e carri armati. Abbiamo bisogno di sistemi anticarro, antiaerei, elicotteri. A livello bilaterale stiamo parlando con ogni governo dell'Ue per ottenere questi aiuti". E poi torna in ballo la 'no fly zone': "Senza di questa - ha spiegato il ministro della Difesa ucraino - perderemo sempre più vite e sempre più denaro che i Paesi membri dovranno pagare dopo per riscostruire l'Ucraina, le strade e gli edifici distrutti. Però le vite umane perse non posso essere ricostruite. Perciò più a lungo esitate, più a lungo durerà nei nostri figli e nei nostri nipoti la percezione che c'è stato un crimine contro l'Ucraina. Quindi per favore adottate questa decisione perché anche il vostro elettorato avrà qualcosa da dire in merito".