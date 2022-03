Abramovich in Turchia per i negoziati Ucraina-Russia

ISTANBUL (Turchia) - Roman Abramovich prosegue la sua missione da mediatore nel conflitto tra Russia ed Ucraina, il patron del Chelsea ha assistito al discorso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che poco fa ha accolto le delegazioni dei due paesi Istanbul per colloqui. Il quotidiano turco Hurriyet Nalan Kocak ha riportato la notizia condividendo una fotografia del miliardario russo seduto tra funzionari turchi durante il discorso del presidente turco. La Bbc invece ha specificato che Abramovich non è seduto al tavolo principale delle delegazioni russa e ucraina, ma di lato accanto a Ibrahim Kalin (portavoce del presidente Erdogan ) che avrebbe aiutato a coordinare gli incontri tra l'oligarca russo ed un membro della delegazione ucraina in un hotel di Istanbul.