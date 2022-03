Negoziati Russia-Ucraina, Erdogan: "Una pace giusta non avrà un perdente"

Sono ore di fermento a Istanbul. Proprio in questi minuti, infatti, presso il palazzo Dolmabahce, sono iniziati i colloqui tra le delegazioni ucraine e quelle russe per cercare di porre la parola fine al conflitto. Prima di iniziare i negoziati ha preso la parola il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan che si è detto disponibile a ospitare un confronto tra i presidenti dei due Paesi: Volodomyr Zelensky e Vladimir Putin, sottolineando come questi siano "amici preziosi" per la Turchia.

Abramovich in Turchia per i negoziati Ucraina-Russia

Guerra Russia-Ucraina, l'appello di Erdogan

Erdogan è stato chiaro: "In un momento così critico mi auguro che i nostri incontri e le nostre discussioni siano di buon auspicio per i vostri Paesi, per la nostra regione e per tutta l'umanità". Il presidente ha poi chiesto un immediato cessate il fuoco e che fermare la tragedia dipende da entrambe le parti, evidenziando che "una pace giusta non avrà un perdente e la continuazione del conflitto non giova a nessuno".